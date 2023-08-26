Расписание транспорта по QR-коду можно узнать в Витебске. Проверили, как это работает

• 26/8/23 14:51 • Падзеі

В Витебске уже почти полгода работает сервис, который позволяет при помощи QR-кода узнать о прибытии ближайшего общественного транспорта. Проверили, насколько это удобно.
Расписание транспорта по QR-коду можно узнать в Витебске. Фото Сергея Серебро

Основным достоинством этого сервиса можно назвать то, что пользователю не нужно устанавливать на смартфон никаких приложений. Необходимо только чтобы он поддерживал распознавание QR-кодов при помощи камеры.

На остановочных пунктах размещены листовки собственно с самим QR-кодом и краткой инструкцией, как им пользоваться. Обычно — в остановочных павильонах либо, если таковых нет, рядом с расписанием. Если навести на код камеру смартфона, он его расшифрует и откроет в браузере сайт «Оператора перевозок» с расписанием транспорта для нужной остановки.

Расписание транспорта по QR-коду можно узнать в Витебске. Фото Сергея Серебро

При этом будет показываться время прибытия ближайшего транспорта (автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутки) и время ожидания. Если нажать кнопку «след», то отобразится следующее время прибытия.

Судя по всему, сервис использует данные именно расписания, а не GPS-трекинг движения транспорта, так что если транспорт будет двигаться с нарушением графика, вы этого не узнаете.

Расписание транспорта по QR-коду можно узнать в Витебске. Фото Сергея Серебро

К недостаткам можно отнести то, что сайт сервиса работает по незащищенному протоколу  HTTP и браузеры воспринимают его как небезопасный, выдавая предупреждение.

Также, безусловно, чтобы узнать расписание, нужно чтобы ваш смартфон мог подключаться к интернету по мобильным сетям.

По сравнению, например, с «Яндекс Картами» витебский сервис отображает информацию о транспорте, может, и не так наглядно, но грузится значительно быстрее и требует минимум действий от пользователя. По сравнению с обычными табличками на остановках, можно предположить, что данные расписания обновляются более оперативно.

Расписание транспорта по QR-коду можно узнать в Витебске. Фото Сергея Серебро

Кроме того, вы можете сделать в браузере закладки на нужные остановки и узнавать расписание, даже если находитесь в другом месте и QR-код не доступен.

            
Меткі: , , , , ,

Чытайце яшчэ