Расписание транспорта по QR-коду можно узнать в Витебске. Проверили, как это работает

Сяржук Серабро • 26/8/23 14:51 • Падзеі

В Витебске уже почти полгода работает сервис, который позволяет при помощи QR-кода узнать о прибытии ближайшего общественного транспорта. Проверили, насколько это удобно.



Основным достоинством этого сервиса можно назвать то, что пользователю не нужно устанавливать на смартфон никаких приложений. Необходимо только чтобы он поддерживал распознавание QR-кодов при помощи камеры.

На остановочных пунктах размещены листовки собственно с самим QR-кодом и краткой инструкцией, как им пользоваться. Обычно — в остановочных павильонах либо, если таковых нет, рядом с расписанием. Если навести на код камеру смартфона, он его расшифрует и откроет в браузере сайт «Оператора перевозок» с расписанием транспорта для нужной остановки.

При этом будет показываться время прибытия ближайшего транспорта (автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутки) и время ожидания. Если нажать кнопку «след», то отобразится следующее время прибытия.

Судя по всему, сервис использует данные именно расписания, а не GPS-трекинг движения транспорта, так что если транспорт будет двигаться с нарушением графика, вы этого не узнаете.

К недостаткам можно отнести то, что сайт сервиса работает по незащищенному протоколу HTTP и браузеры воспринимают его как небезопасный, выдавая предупреждение.

Также, безусловно, чтобы узнать расписание, нужно чтобы ваш смартфон мог подключаться к интернету по мобильным сетям.

По сравнению, например, с «Яндекс Картами» витебский сервис отображает информацию о транспорте, может, и не так наглядно, но грузится значительно быстрее и требует минимум действий от пользователя. По сравнению с обычными табличками на остановках, можно предположить, что данные расписания обновляются более оперативно.

Кроме того, вы можете сделать в браузере закладки на нужные остановки и узнавать расписание, даже если находитесь в другом месте и QR-код не доступен.