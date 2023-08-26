В Оршанском районе заблудился грибник, нашли его только глубокой ночью

Зоя Машэка • 26/8/23 12:55 • Турызм

25 августа Орашнском районе заблудился мужчина, он пропал в лесном массиве неподалеку от деревни Девино.



На поиски пропавшего пенсионера бросили 6 единиц техники и 19 человек, из них 5 единиц техники и 16 работников МЧС.

О заблудившемся мужчине стало известно в 18:32, а найти его смогли только в 2:52 уже 26 августа. В 66-летний грибник был обнаружен в лесу милиционерами, в медицинской помощи он не нуждался, сообщается пресс-службой МЧС.