До +34 °C, грозы и сильный ветер — на завтра объявлен оранжевый уровень опасности

Зоя Машэка • 27/8/23 18:49 • Экалогія

Оранжевый уровень опасности объявлен в Витебской области на понедельник из-за угрозы очень крепкого ветра, гроз и сильной жары.



По прогнозам синоптиков 28 августа во многих районах Витебщины максимальная температура атмосферного воздуха может достигать +34 °C в дневные часы.

При этом на большей части территории области ожидаются грозы, местами при грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами со скоростью до 20 метров в секунду, что по шкале Бофорта оценивается в 8 баллов и считается очень крепким ветром.

Такой ветер может ломать сучья деревьев, идти против ветра очень трудно.