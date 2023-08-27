Двое детей утонули из-за опрокидывания надувного матраса в Сенненском районе, третьего ребенка успел спасти рыбак

Зоя Машэка • 27/8/23 17:46 • Здароўе

Вчера в Сенненском районе произошла трагедия, в результате которой двое детей погибли, катаясь на надувном матрасе. Еще одного ребенка успел спасти рыбак.



В тот субботний вечер в кемпинге на берегу озера Леваново недалеко от деревни Адамово отдыхали две семьи. Примерно в 17:35 один из мужчин на надувном матрасе вместе с тремя детьми отплыл примерно на 80 метров от берега. В какой-то момент матрас перевернулся, и все оказались в воде.

Очевидец происшествия, рыбачивший с лодки неподалеку, успел спасти 9-летнего мальчика. Но две девочки ушли под воду.

Приехавшие на вызов спасатели на поверхности воды уже никого не обнаружили. К поиску приступили водолазы.

Пожарные водолазы из аварийно-спасательного отряда «Витязь» обнаружили тело 9-летней девочки на глубине 3 метров в 70 метрах от берега. Еще через 25 минут было найдено тело ее 6-летней сестры. Обе девочки были без признаков жизни, сообщается пресс-службой МЧС.