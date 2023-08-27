Ограничения на посещение лесов уже опять ввели 2/3 районов в Витебской области

Зоя Машэка • 27/8/23 21:46 • Экалогія

В Витебской области опять начали вводить ограничения на посещения лесов.



Не прибегли к этой мере противопожарной охраны пока только в 7 из 21 райнах Витебщины, в основном — на северо-западе: Браславский, Городокский, Верхнедвинский, Миорский, Россокнский, Сенненский и Шарковщинский районы.

В остальных 14 районах Витебской области с 27 августа введено ограничение на посещение лесов.

Эта мера подразумевает запрет на запрет на движение по лесным массивам на механическом транспорте, разведение костров в хвойных лесах, молодых насаждениях, поврежденных участках, торфяниках, а также непочищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины местах.

В то же время, если не въезжать в лес на автомобиле или другом транспорте с ДВС, вы по-прежнему можете собирать грибы и ягоды, а также наслаждаться прогулками в лесу, пока не будет введен запрет на посещение лесов.