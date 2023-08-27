В Лепеле пьяный мужчина на мотоблоке наехал на бордюр и перевернулся

Іван Дзедушкін • 27/8/23 19:01 • Здарэнні

26 августа в Лепеле 38-летний получил травмы в результате опрокидывания на мотоблоке.



Примернов в 13:05 вблизи дома №101/1 по улице Чуйкова водитель мотоблока «Shtenli» в сцепке с полуприцепом, двигаясь со стороны улице Максима Горького в направлении улицы Лобанка, не справился с управлением и транспортное средство опрокинулось.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель с полученными телесными повреждениями доставлен в медучреждение, сообщается ГАИ.