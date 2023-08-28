Пьяный оршанец въехал на авто в подвал многоэтажного дома

Іван Дзедушкін • 28/8/23 23:08 • Здарэнні

В Орше водитель, изрядно выпивший во время празднования своего дня рождения, повредил два авто и въехал в подвал многоквартирного дома.



28 августа около 18:00 на линию «102» поступило сообщение от жителя микрорайона «Черемушки» о том, что некий водитель, двигаясь по дворовой территории, повредил два автомобиля, после чего въехал в подвальное помещение жилого дома № 43 по улице Мира.

К приезду на место происшествия сотрудников ГАИ очевидцы ДТП задержали водителя. По внешним признакам мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как позже выяснится, в выдыхаемом им воздухе содержался алкоголь в концентрации 3,5 промилле. Для этого мужчине нужно было выпить как минимум полторы бутылки водки.

Водитель пояснил, что отмечал свой день рождения и направлялся к друзьям для продолжения банкета. В аварии никто не пострадал, автомобиль доставлен на штрафстоянку, сообщается областной ГАИ.