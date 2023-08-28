Уже 62 человека утонули в Витебской области, только за минувшие выходные на воде погибло 5 человек

Зоя Машэка • 28/8/23 15:06 • Здароўе

Сразу 5 человек утонули за минувшие выходные в Витебской области, с начала года в регионе вода унесла жизни 62 человек.



Как сообщали «ННВ», в субботу в Сенненском районе опрокинулся надувной матрас с тремя детьми, в результате две девочки — 6-летняя и 9-летняя сестры — утонули.

В тот же день пенсионер утонул в озере Вогзино вблизи деревни Суша Лепелького района. Со слов племянника утонувшего, дядя вместе с ним отдыхал на берегу озера. В какой-то момент пожилой мужчина решил искупаться, нырнул в воду и не всплыл. Водолазы ОСВОД нашли тело 66-летнего пенсионера на расстоянии 17 метров от берега.

Также 26 августа один человек утонул в Чашникском районе. На берегу озера Кобыльщица отдыхала пожилая супружеская пара. Мужчина решил порыбачить, сел в деревянную лодку и отплыл от берега. Через какое-то время сельчанин, живущий на берегу, заметил на акватории озера пустую лодку и сообщил об этом спасателям. Спустя несколько часов водолазы в 15 метрах от берега и на глубине около 2 метров нашли и подняли тело 65-летнего пенсионера.

Еще одного утопленника достали из воды поздней ночью 27 августа. 66-летний пенсионер вечером вместе с сыном отдыхал на берегу реки Улла в Чашниках и утонул, сообщается пресс-службой МЧС.

С начала года в Витебской области утонули 62 человека, это на 18 случаев или 29% больше, чем в прошлом году. В том числе на водоемах и водотоках Витебщины погибли 5 детей.