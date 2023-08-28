В Шумилинском районе плохо выполняют поручения Лукашенко о развитии региона — КГК

ННВ • 28/8/23 15:43 • Эканоміка

Выполнение поручений Александра Лукашенко о социально-экономическом развитии Шумилинского района рассмотрели на коллегии КГК Витебской области.



Комитет государственного контроля Витебской области провел выездное заседание коллегии в Шумилино с приглашением актива местной власти, руководителей структурных подразделений исполкома и организаций, на котором рассмотрены результаты контрольных мероприятий за выполнением упомянутых поручений.

Коллегией указано на невыполнение отдельных показателей социально экономического развития региона.

Так, не в полной мере выполнялись поручения Лукашенко по росту реальной заработной платы, своевременной ее выплате, росту занятости населения, созданию новых рабочих мест.

Принимаются недостаточны меры по реализации инвестпроектов, отвечающих задачам наращивания инвестиций и имеющих значимый экономический и социальный эффект для района.

Кроме того, Шумилинский район не выполняет поручения Лукашенко по развитию агропромышленного комплекса, в работе которого отмечается значительные недостатки, что сказывается на снижении объемов производства.

Также было обращено особое внимание на обеспечение эффективного использования сельскохозяйственных земель, соблюдение условий предоставления земельных участков, сроков строительства жилых домов, активизацию работы с непригодными и неэксплуатируемыми зданиями и сооружениями сельскохозяйственных организаций.

Отсутствовал надлежащий контроль в сфере земельных отношений и распоряжения недвижимым имуществом.

Имели место нарушения бюджетного законодательства, а также не обеспечение жесткой экономии бюджетных расходов, принятыми мерами сокращены необоснованные расходы бюджета в сумме более 215 000 руб.

По результатам заседания коллегии были внесены предложения руководству Шумилинского райисполкома и руководителям организаций района о принятии мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, повышению эффективности работы. Выполнение постановления коллегии взято на контроль Комитетом госконтроля области, сообщает пресс-служба ведомства.