Зерна меньше прошлого года собрано, кормов нет. Как будем зимовать? — Андрейченко бьет тревогу и требует поднять всю технику и механизаторов

ННВ • 28/8/23 16:08 • Эканоміка

Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко дважды за неделю посещал Витебскую область и сильно обеспокоен проблемами кормозаготовки.



Кормов заготовлено 65% от прошлогоднего

Скорость сбора кормов на Витебщине была названа бывшим руководителем области неприемлемой. Господин Андрейченко отметил, что в настоящее время в северном регионе Беларуси заготовлено лишь 65% кормов по сравнению с прошлым годом, что означает уменьшение на 5 центнеров кормовых единиц на каждую голову скота.

Поднять всю технику и механизаторов

Выход из ситуации председатель Палаты представителей видит в мобилизации трудовых ресурсов на заготовку кормов для колхозов.

— Считаю, что надо сегодня поднять всю технику, механизаторов, заинтересовать их. Может быть, пересмотреть условия оплаты труда, увеличить. Организовать двухразовое питание, потому что зерна меньше прошлого года собрано, кормов нет. Как будем зимовать? — приводит слова Владимира Андрейченко государственное информационное агентство БелТА.

При этом, однако, нужно понимать, что, несмотря, на длящуюся заготовку кормов, пришло время для сева озимых. И сельскохозяйственные организации встанут перед дилеммой — куда «поднимать всю технику и механизаторов».

Ведь парк тракторов в колхозах Витебщины не резиновый, а механизаторов, способных на них работать, и того меньше.