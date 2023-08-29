Луна приближается к Земле, скоро можно будет увидеть суперлуние

Сяржук Серабро • 29/8/23 23:23 • Падзеі

Этот август примечателен тем, что за один месяц можно увидеть два суперлуния — полнолуния совпадающие с наименьшим расстоянием между Землей и Луной.



Предыдущее суперлуние состоялось 1 августа, фотографиями с него мы уже делились. А 2 августа естественный спутник Земли приблизился к планете на 357 311 километров.

В конце августа эти астрономические события произойдут наоборот: 30 августа Луна пройдет перигей и приблизится к Земле на 357 182 километра, а 31 августа наступит суперлуние.

Наблюдать за огромной луной можно вечером, 30 августа в Витебске она взойдет в 20:16, а 31 августа появится над горизонтом в 20:27. В эти дни ночное светило восходит на юго-востоке.

Особенно крупной Луна кажется именно во время восхода над горизонтом, это так называемая иллюзия Луны. Правда, до сих пор нет единого научного мнения, отчего ночное светило кажется человеку гораздо большим, когда находится вблизи линии горизонта.