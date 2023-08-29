Опять сильная жара до +34 °C — на среду объявлен оранжевый уровень опасности

Сяржук Серабро • 29/8/23 23:03 • Здароўе

Днем 30 августа на большей части территории Беларуси максимальная температура воздуха достигнет от +30 до +34 °C.



При этом по югу страны атмосферный воздух может прогреться даже до +35 °C. Как «ННВ» сообщали, это аномальная температура для августа и этот месяц может стать рекордным, как самый жаркий за всю историю метеонаблюдений.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, мы хотим обратить внимание читателей на необходимость соблюдения правил безопасности и рекомендаций, которые позволят минимизировать негативные последствия высокой температуры.

В период сильной жары рекомендуется: