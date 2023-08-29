Опять сильная жара до +34 °C — на среду объявлен оранжевый уровень опасности
Днем 30 августа на большей части территории Беларуси максимальная температура воздуха достигнет от +30 до +34 °C.
При этом по югу страны атмосферный воздух может прогреться даже до +35 °C. Как «ННВ» сообщали, это аномальная температура для августа и этот месяц может стать рекордным, как самый жаркий за всю историю метеонаблюдений.
В связи с неблагоприятными погодными условиями, мы хотим обратить внимание читателей на необходимость соблюдения правил безопасности и рекомендаций, которые позволят минимизировать негативные последствия высокой температуры.
В период сильной жары рекомендуется:
- Пить больше жидкости. В такую погоду особенно важно увлажняться, поэтому регулярно пейте прохладную воду, соки, фруктовые напитки. Избегайте алкоголя и кофе, так как они могут вызвать обезвоживание организма.
- Носить легкую и просторную одежду. Одевайтесь в легкие, свободные и светлые вещи, которые позволят коже дышать и не будут удерживать тепло.
- Избегать пребывания на прямом солнце в период пиковой жары (с 12:00 до 16:00). Старайтесь оставаться в тени или в помещении с кондиционером или вентилятором.
- Защищать голову и глаза. Наденьте шляпу или кепку, чтобы уберечь голову от прямых солнечных лучей, а также носите солнцезащитные очки для защиты глаз.
- Уходить на пляж или купаться только в официальных местах. Избегайте купания в непроверенных водоемах, так как они могут быть опасными для здоровья.
- Уделять внимание уязвимым группам населения. Берегите детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, так как они более чувствительны к высоким температурам.
- Не оставлять детей и животных в закрытых автомобилях. В период жары машины нагреваются очень быстро, что может привести к тепловому удару или даже гибели.