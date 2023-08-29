Приказал прирезать 126 голов КРС — уголовное дело в отношении ветврача возбудили в Толочинском районе

Сяржук Серабро • 29/8/23 14:41 • Эканоміка

Прокуратура Толочинского района возбудила уголовное дело в отношении главного ветеринарного врача одного из сельскохозяйственных предприятий, по указанию которого прирезали 126 голов крупного рогатого скота.



Ветврача подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями, что квалифицировано по части 2 статьи 424 УК.

По информации, полученной прокуратурой в ходе проверки, главный ветеринарный врач колхоза в течение полутора лет приказывал своим подчиненным выполнять прирезку нежизнеспособных животных, желая скрыть падеж скота.

Он также создавал официальные документы с лживыми сведениями о причинах выбытия животных и подделывал подписи лиц, за которыми были закреплены животные.

В результате этих незаконных действий подозреваемого было реализовано 126 голов КРС. Мясо было продано индивидуальному предпринимателю из Могилевской области по заведомо заниженным ценам, представляя его как корм для зверей.

Уголовное дело передано в Толочинский районный отдел Следственного комитета для проведения предварительного расследования, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.