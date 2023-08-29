В понедельник два человека потерялись в лесах Витебской области

Зоя Машэка • 29/8/23 14:17 • Турызм

28 августа велись две поисковые операции, чтобы найти заблудившихся грибников — под Витебском и в Бешенковичском районе.



В лесу у деревни Старинцы Витебского района потерялся 53-летний мужчина. Для его поиска задействовали 3 единицы техники и 10 человек, из них 2 единицы техники и 8 работников МЧС.

В 22:03 заблудившегося грибника нашла милиция, в медицинской помощи он не нуждается.

В тот же день уже в 23:15 поступило сообщение о пропавшей в лесном массиве возле деревни Романово Бешенковичского района 52-летней безработной женщине. Для поисковых работ были задействованы 4 единицы техники и 13 человек, из них 2 единицы техники и 8 работников МЧС.

Женщину нашли уже после полуночи, ее также обнаружили сотрудники внутренних дел, в медицинской помощи она не нуждается, сообщается пресс-службой МЧС.