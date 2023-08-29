Выше нормы на несколько градусов — этот август может стать рекордным по жаре в Витебской области?

Сяржук Серабро • 29/8/23 15:19 • Экалогія

Последние несколько дней температура атмосферного воздуха в Витебске значительно превышает норму для этой поры года.



Если 26 августа отклонение от нормы составляло +3,6 °C, то 27 и 28 августа достигло уже +4,6 °C.

Из 28 прошедших дней августа превышение нормы более чем на один градус Цельсия отмечено 19 раз. Причем иногда отклонение от нормы составляло и +8,5 °C.

Норма среднемесячной температуры августа в Витебске составляет +17,7 °C. Отклонение от нормы по итогу 28 суток составило +2,5 °C. А фактическая температура месяца по данным наблюдений за этот период — 20,4 °C.

Это пока на градус ниже, чем показатели рекордно теплого августа — в 2010 году среднемесячная температура этого месяца составила +21,4 °C. Тогда жара в первой декаде месяца побила несколько суточных и установила абсолютный рекорд, но не была столь продолжительной.