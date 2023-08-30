До вечера ожидаются грозы. Оранжевый уровень опасности

ННВ • 30/8/23 14:41 • Экалогія

Сегодня днём на территории Витебской области ожидаются грозы, объявлен оранжевый уровень опасности.



Грозы в период с 12:00 до 18:00 ожидаются на большей части региона. При грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.

При этом температура атмосферного воздуха продолжает подниматься: самая высокая температура в Витебской области по состоянию на 14:30 была отмечена в Березинском заповеднике и составляла +29,5 °C, в Сенно воздух прогрелся до +29,3 °C, в областном центре — только до +26,9 °C.

Влажность в определенные моменты достигала 95%.