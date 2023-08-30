Электромонтер попал под напряжение 380 В в Браславе, чудом мужчина выжил
25 августа в Браславе при монтаже подъемного крана сильный удар током получил электромонтер.
По данным следствия, 34-летний мужчина устанавливал электрощит питания подъемного крана на одной из стройплощадок в райцентре. В ходе работы он получил сильный удар током.
Пострадавшего электрика обнаружили строители и вызвали скорую медицинскую помощь. Его госпитализирован в учреждение здравоохранения.
Установлено, что электромонтер выполнял работу, не удостоверившись в обесточивании основного щита электропитания оборудования на 380 вольт.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр, опрошены очевидцы. Изъята необходимая документация. Назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено ГКСЭ.
Все обстоятельства произошедшего будут установлены Браславским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки, сообщает пресс-служба ведомства.