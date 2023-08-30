«Монолит» потратит 1 млн. $ на оборудование для сортировки конденсаторов

Сяржук Серабро • 30/8/23 15:22 • Эканоміка

ОАО «ВЗРД «Монолит» объявило тендер на закупку автоматов измерения и сортировки по емкости и тангенсу угла диэлектрических потерь.



Витебский завод радиодеталей собирается приобрести два автомата для измерения и сортировки по емкости и тангенсу угла диэлектрических потерь безвыводных (SMD) многослойных керамических конденсаторов.

Один для частот 1 и 100 кГц, а второй — 1 МГц. Ориентировочная стоимость каждого из аппаратов составляет 500 000 долларов.

Новое оборудование должны поставить в Витебск до конца весны следующего года. Финансируется закупка за счет собственных средств ОАО «Витебский завод радиодеталей «Монолит».

Напомним, что в 2012 году открытое акционерное общество «Кулон» приобрело 791 930 простых акций открытого акционерного общества «Витебский завод радиодеталей «Монолит» — 50,000032% уставного фонда «Монолита».