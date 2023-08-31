К концу лета в Витебской области оставались неубранными 2,3% площадей зерновых и зернобобовых, Минсельхозпрод требовал завершить уборку к 25 августа

Ігар Арцюх • 31/8/23 22:09 • Эканоміка

По состоянию на утро 31 августа в Витебской области оставалось неубранными 2,3% площадей зерновых и зернобобовых, хотя завершить их уборку должны были еще шесть дней назад.



Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси перед аграриями страны была поставлена задача убрать зерновые и рапс до 25 августа.

Начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Николай Лешик так объясняла эти сроки:

— Первый момент: необходимо освобождать площади, готовить почву под озимые. В ближайшие два-три дня будет завершен сев озимого рапса во всех регионах. Потом нужно обрабатывать поля глифосатами, чтобы очистить их от сорняков. А действие этих препаратов — 14—21 день. То есть минимум две недели обработанное поле должно находиться в режиме ожидания. Чем позже мы завершаем уборку, тем позже площади подвергаются дальнейшим технологическим операциям.

Естественно, сдвигаются сроки сева, проведения зяблевой обработки. То есть первая причина сжатой уборки — в соответствии с технологическими рекомендациями проводить дальнейшие работы.

Также немаловажный фактор: во второй половине августа день становится короче. Время, когда техника может продуктивно работать, когда не требуется значительной досушки зерна, сокращается. Если в начале августа мы могли свободно говорить о десятичасовом рабочем дне без потери качества уборки, то во второй половине месяца наблюдается повышение влажности и идут в рост сорняки, сдерживаемые внесенными средствами защиты растений до ста дней.

Между тем, по состоянию на утро 31 августа зерновые и зернобобовые культуры были убраны на площади 251 100 гектаров или 97,7 % от всей площади таких посевов в Витебской области.

По данным «Витебских вестей» в регионе в уборке зерновых и зернобобовых культур лидировали ОАО «Хотилы-Агро» Поставского района, где было убрано 100 % площадей,(урожайность – 70,6 ц/га) и СПК «Лариновка» Оршанского района, где убрали 94,9% (урожайность 63,3 ц/га).

Проблемы комбайнерам в завершении жатвы, безусловно, создаст прокатившийся о Витебщине в последние два дня лета грозовой фронт.