Новый троллейбусный маршрут завтра начнет курсировать в Витебске. Узнали, откуда и куда

Сяржук Серабро • 31/8/23 15:13 • Падзеі

С 1 сентября в Витебске начнет курсировать троллейбусный маршрут №16 — на нем можно будет доехать из Черемушек в Билево через весь город.



Схема движения троллейбуса №16 будет следующая: «Завод КПД – «Черемушки» – улица Терешковой – проспект Фрунзе – улица Ленина – проспект Черняховского – улица Воинов-Интернационалистов – улица Петруся Бровки – улица Генерала Ивановского – улица Марка Фрадкина», сообщает «Витебскоблавтотранс».

Этот маршрут был анонсирован еще весной, как тогда сообщалось, для него должны были закупить 8 троллейбусов «МАЗ» на автономном ходу, всего же на маршруте планировалась работа 10 машин.

Как видим, троллейбус №16 будет делать своеобразный круг через центр Витебска и по спальным районам. Вполне очевидно, что первоочередная задача нового маршрута — развезти детей молодых семей из новостроек по детсадам и школам старых районов города. Ведь не секрет, что строительство социальной инфраструктуры в Витебске, не побоимся этого слова, катастрофически отстает от строительства жилья.