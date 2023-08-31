Субсидии на человеко-помывку увеличили более чем в два раза в Верехнедвинском районе
Верхнедвинский райисполком внес изменения в норматив бюджетных субсидий.
18 августа было принято решение об изменении норматива бюджетных субсидий на бани общего пользования (за исключением разрядов первого и высшего) и душевые, расположенных в Верхнедвинском районе.
Согласно этому документу, теперь на одну человеко-помывку из бюджета будет выделяться 22 рубля 30 копеек вместо 9 рублей 80 копеек, как было установлено решение райисполкома от 3 февраля текущего года.
Как видим, субсидии на эти социальные услуги выросли примерно в 2,3 раза.