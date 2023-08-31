«Toyota» догнала «ГАЗель» на трассе М-1, пассажирка легковушки в больнице
31 августа в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Оршанском районе пострадал человек.
По предварительным данным ГАИ, около полудня на 552-м километре автодороги М-1 водитель, управляя автомобилем «Toyota», совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовым автомобилем «ГАЗ».
В результате столкновения от удара грузовик вылетел в кювет, а 59-летняя пассажирка «Toyota» получила телесные повреждения и была доставлена в больницу. По факту ДТП проводится проверка.