«Toyota» догнала «ГАЗель» на трассе М-1, пассажирка легковушки в больнице

ННВ • 31/8/23 16:09 • Здарэнні

31 августа в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Оршанском районе пострадал человек.



По предварительным данным ГАИ, около полудня на 552-м километре автодороги М-1 водитель, управляя автомобилем «Toyota», совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовым автомобилем «ГАЗ».

В результате столкновения от удара грузовик вылетел в кювет, а 59-летняя пассажирка «Toyota» получила телесные повреждения и была доставлена в больницу. По факту ДТП проводится проверка.