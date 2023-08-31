В Витебске скоро отремонтируют асфальт на улице Шмырева. Узнали, сколько на это нужно денег

Сяржук Серабро • 31/8/23 16:38 • Падзеі

Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство в ближайшее время собирается ремонтировать асфальт на улице Шмырева.



На сайте Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен размещен запрос ценовых предложений на выполнение текущего ремонта асфальтобетонного покрытия участков проезжей части улицы Шмырева.

Дорожное покрытие на улице Шмырева собираются отремонтировать на участке от Зеленогурской улицы до ВУОР. Всего подлежит замене 3403 квадратных метра асфальтобетонного покрытия.

Ориентировочная стоимость работ составляет 137 683 рубля, таким образом, получается примерно 40 рублей 46 копеек за квадратный метр дороги в среднем.