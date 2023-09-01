Август был самим жарким месяцем лета в Витебске, но рекордным не стал

Сяржук Серабро • 01/9/23 23:12 • Экалогія

Прошедший август оказался теплее обычного, отклонение от нормы в Витебске составило +2,8 °C.



Для Витебска норма среднемесячной температуры августа составляет +17,7 °C. Фактическая же температура месяца по данным наблюдений на городской метеостанции составила +20,5 °C.

Несмотря на то, что фактическая температура оказалась выше нормы почти на три градуса, рекорд не был побит. Самым жарким остается август 2010 года, когда среднемесячная температура составила +21,4 °C.

Самым жарким был день 7 августа, когда атмосферный воздух в Витебске прогрелся до +32,5 °C, а самая низкая температура зафиксирована ночью 10 августа, когда столбик термометра опускался до +11,2 °C.

В августе в Витебске выпало более чем полторы месячные нормы осадков — 121 миллиметр или 158% от нормы. Самым влажным по-прежнему остается август 206 года, когда в Витебске выпало чуть ли не в три раза больше осадков, чем в этом году — 312 миллиметров.