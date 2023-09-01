Более полумиллиона рублей потратят на ремонт трибун стадиона в Витебске

• 01/9/23 23:52 • Спорт

На стадионе футбольного клуба «Витебск» собираются провести ремонт трибун. Что там сломалось?
Трибуны стадиона во время установления рекорда по массовому расслаблению. Фото Сергея Серебро

Тендер по выбору подрядчика на проведение ремонта проводится обществом с ограниченной ответственностью «Витинжпродукт».

Согласно дефектному акту на трибунах стадиона ФК «Витебск» (построен, как стадион «Динамо») были обнаружены следующие проблемы:

  • Нарушение герметичности вертикальных и горизонтальных стыковочных швов;
  • Частичное разрушение керамической плитки площадки. Истирание поверхности керамической плитки с разрушением отделочного слоя и межплиточных швов;
  • Частичное разрушение защитного лакокрасочного слоя трибун, процент разрушения составляет порядка 80%;
  • Разрушение защитного лакокрасочного слоя основания сидений, на площади до 60%;
  • Поражение коррозией основания сидений на глубину 0,2÷0,5мм;
  • Разрушение отдельных стоек ограждений стадиона, сквозное поражения оснований стоек коррозией. Разрушение защитного лакокрасочного слоя ограждений;
  • Разрушение парапетных бетонных плит, размораживание отдельных участков кладки парапетов. Следы периодического намокания торцевых стен трибун стадиона.

Ориентировочная стоимость текущего ремонта трибун стадиона составляет 504 278 рублей. В тендере указано, что это собственные средства. Завершить ремонт должны до 12 февраля следующего года.

Реконструкция стадиона проходила в первой половине 2000-х годов. Трибуны были расширены до 8000 мест, над ними была устроена крыша.

            
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