Более полумиллиона рублей потратят на ремонт трибун стадиона в Витебске

Ігар Арцюх • 01/9/23 23:52 • Спорт

На стадионе футбольного клуба «Витебск» собираются провести ремонт трибун. Что там сломалось?



Тендер по выбору подрядчика на проведение ремонта проводится обществом с ограниченной ответственностью «Витинжпродукт».

Согласно дефектному акту на трибунах стадиона ФК «Витебск» (построен, как стадион «Динамо») были обнаружены следующие проблемы:

Нарушение герметичности вертикальных и горизонтальных стыковочных швов;

Частичное разрушение керамической плитки площадки. Истирание поверхности керамической плитки с разрушением отделочного слоя и межплиточных швов;

Частичное разрушение защитного лакокрасочного слоя трибун, процент разрушения составляет порядка 80%;

Разрушение защитного лакокрасочного слоя основания сидений, на площади до 60%;

Поражение коррозией основания сидений на глубину 0,2÷0,5мм;

Разрушение отдельных стоек ограждений стадиона, сквозное поражения оснований стоек коррозией. Разрушение защитного лакокрасочного слоя ограждений;

Разрушение парапетных бетонных плит, размораживание отдельных участков кладки парапетов. Следы периодического намокания торцевых стен трибун стадиона.

Ориентировочная стоимость текущего ремонта трибун стадиона составляет 504 278 рублей. В тендере указано, что это собственные средства. Завершить ремонт должны до 12 февраля следующего года.

Реконструкция стадиона проходила в первой половине 2000-х годов. Трибуны были расширены до 8000 мест, над ними была устроена крыша.