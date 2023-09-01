Россиянин попался белорусским пограничникам с винтовочными патронами, провел почти 3 месяца в СИЗО и заплатил 14,5 тысяч долларов штрафа

Іван Дзедушкін • 01/9/23 17:19 • Крымінал

Хотел подарить белорусскому егерю 20 патронов для охотничьей винтовки — россиянин попался белорусским пограничникам при незаконной перевозке боеприпасов, недавно завершился суд над ним.



Мужчине не повезло ехать в Беларусь именно тогда, когда на белорусско-российской границе ввели пограничный контроль. В результате 21 мая его автомобиль остановили на КПП в Россонском районе, и пограничники нашли на заднем сидении патронташи с 20 винтовочными патронами .30-06 Springfield.

Злополучный россиянин с границы отправился прямо в СИЗО, где и провел несколько увлекательных месяцев до суда, который завершился 15 августа.

На суде мужчина рассказал, что хотел подарить эти патроны для охотничьей винтовки знакомому егерю из Беларуси. Разрешения на ввоз боеприпасов в нашу страну он при этом не получал. Свою вину он принал полностью и раскаялся в содеянном.

Суд Россонского района признал мужчину виновным незаконном перемещении через госграницу боеприпасов, а также в незаконном хранении и перевозке боеприпасов.

На основании части 1 статьи 333-1 и части 2 статьи 295 УК по совокупности его приговорили к 37 000 рублям штрафа и освободили из-под стражи в зале суда.

Арестованные машину, пневматическую винтовку и охотничий нож по решению суда вернули россиянину.