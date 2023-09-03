Очередной комбайн потеряла Витебская область в ходе битвы за урожай

Зоя Машэка • 03/9/23 14:26 • Здарэнні

В Глубокском районе при уборке кукурузы в поле сгорел комбайн.



Возгорание произошло 2 сентября вблизи городского поселка Кривичи. Там загорелся кормоуборочный комбайн. КВК-800 «Палессе FS80», 2013 года выпуска.

К приезду пожарных машина, принадлежащая сельхозпредприятию «Мнюто» горела открытым пламенем. К тому времени, как ее смогли потушить, огонь повредил кабину, моторный отсек и колеса комбайна.

Как выяснилось, кормоуборочный комбайн загорелся во время работы в поле по сбору кукурузы. 49-летний водитель успел выскочить из кабины, он попытался потушить огонь с помощью огнетушителя, однако с задачей не справился.

По факту повреждения сельхозтехники проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – короткое замыкание электрической проводки комбайна, сообщается пресс-службой МЧС.

Напомним, что в августе в Витебской области уже сгорел один комбайн — зерноуборочный КЗС-1218 «Полесье GS12» в Толочинском районе.