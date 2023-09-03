Прогулочная яхта, которой правил 16-летний капитан, потерпела крушение на Дривятах, семью с маленьким ребенком успели спасти

Зоя Машэка • 03/9/23 14:46 • Турызм

Вечером 1 сентября на озере Дривяты в Браславе в километре от берега потерпела крушение прогулочная яхта, на которой каталась семья с маленьким ребенком.



32-летний мужчина, 27-летняя женщина и 4-летняя девочка вышли на водную прогулку на судне под управлением 16-летнего члена клуба «Дривятич», который обычно катает отдыхающих по озеру.

В какой-то момент яхту настигла непогода, и она перевернулась. Буквально через минуту на помощь потерпевшим крушение пришли спасатели местного поста ОСВОД. Сначала на борт спасательного судна подняли маленькую девочку, потом ее маму и, следующим, отца, последним из воды подняли юного рулевого яхты.

Спасенных доставили на станцию ОСВОД, где их осмотрела медсестра, сообщается пресс-службой МЧС.