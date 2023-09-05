Более 200 бычков сдохло за ночь в одном из колхозов Витебского района, подозревают отравление лебедой

Ігар Арцюх • 05/9/23 15:26 • Эканоміка

Уголовное дело возбуждено в отношении руководства одной из сельхозорганизаций Витебского района, в которой пало сразу 236 голов крупного рогатого скота.



Состав преступление обнаружили в ходе надзорных мероприятий в сфере животноводства. По версии прокуратуры, в одном из колхозов не хватало кормов для КРС. В этой ситуации заместитель директора, а также лицо, исполняющее обязанности руководителя предприятия, не приняли мер к организации отбора и лабораторного исследования проб зеленой массы, состоящей из посевов кукурузы, яровой пшеницы и лебеды, перед ее скармливания бычкам.

В результате всего за 16-17 июля на животноводческом комплексе этого предприятия подохли сразу 236 голов крупного рогатого скота. Сумма ущерба, причиненного сельскохозяйственной организации, 650 000 рублей.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Витебский районный отдел Следственного комитета, сообщает служба информации 1прокуратуры Витебской области.

Справочно:

В Беларуси зачастую лебедой называют растения из рода Марь (Chenopódium). Книга «Ядовитые и вредные растения», изданная в 1965 году в Минске, сообщает, что опасность для скота могут представлять марь гибридная (Chenopódium hybridum), многолистная (Chenopódium foliósum) и головчатая (Chenopódium capitatum). У животных при отравлении возникает гастроэнтерит,

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