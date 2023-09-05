Комбайнер погиб во время уборки кукурузы в Глубокском районе

Зоя Машэка • 05/9/23 16:42 • Здарэнні

В Глубокском районе 31-летний механизатор погиб во время уборки кукурузы, пытаясь починить сломанный комбайн.



Трагедия произошла днем 30 августа: механизатор убирал на одном из полей кукурузу, когда техника вышла из строя. Директор предприятия сейчас уверяет, что дал подчиненному указание ждать приезда к месту поломки главного инженера.

Механизатор, однако, начал ремонт кормоуборочного комбайна в одиночку. Во время ремонтных работ его придавила опустившаяся жатка. Тело погибшего мужчины под жаткой нашел инженер, который привез запчасти к комбайну.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Опрошены коллеги погибшего, изъяты необходимые документы. Назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено УГКСЭ по Витебской области. Установлено, что мужчина был многодетным отцом.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены Глубокским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим гибели мужчины, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Напомним, что 14 августа в Верхнедвинском районе, механизатор, решивший почистить забившийся барабан такого же комбайна, лишился пальцев. А 2 сентября в Глубокском районе такой КВК-800 «Палессе FS80» сгорел во время уборки кукурузы.