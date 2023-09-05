Не уплатил 2,5 млн. руб. налогов — КГК задержан крупный витебский коммерсант. Узнали, куда пришли

ННВ • 05/9/23 21:25 • Эканоміка

Крупного бизнесмена и членов его семьи подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму как минимум 2 500 000 рублей, что на данный момент эквивалентно примерно 770 000 долларов.



Как сообщается ведомством, в областном центре была пресечена противоправная схема уклонения от уплаты налогов, организованная семьей бизнесменов, которые в течение 8 лет осуществляли деятельность по сдаче в аренду коммерческой недвижимости — в их собственности находилось более 65 таких объектов, в том числе крупный торговый центр, один из рынков города, складские помещения.

По версии КГК, с целью уклонения от уплаты налогов глава семейства, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, организовал регистрацию еще 6 взаимозависимых и подконтрольных субъектов хозяйствования, занимавшихся тем же видом деятельности, при этом применявших специальный режим налогообложения.

Затем между этими субъектами хозяйствования коммерсант искусственно распределил торговые объекты и получаемую от их сдачи в аренду выручку.

Как утверждается, финансовая милиция установила целый ряд признаков, указывающих на наличие противоправной схемы минимизации налогов: компании вели общий бизнес, управление их деятельностью фактически осуществлялось одним и тем же лицом, офисные помещения всех субъектов хозяйствования находились по одному юридическому адресу и т.п.

В результате необоснованного использования льготного режима налогообложения витебский бизнесмен уклонился от уплаты налогов на общую сумму не менее 2 500 000 рублей, считают в КГК.

В отношении него и 4 пособников противоправной деятельности управление Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 243 УК — уклонение от уплаты налогов, сборов.

В Витебске прошли 8 обысков, наложен арест на 65 объектов недвижимого имущества подозреваемых общей стоимостью 94 800 000 рублей. Руководитель противоправной схемы задержан, сообщает пресс-служба КГК.

В настоящее время подозреваемые по уголовному делу дают признательные показания. Принимаются меры по возмещению причиненного ущерба. В добровольном порядке ими перечислено в бюджет 330 000 рублей.

Судя по фотографиям, опубликованным Комитетом госконтроля, как минимум один из обысков проходил в офисе на Центральном рынке Витебска, который принадлежит Василию Романенко, известному в городе как окружной атаман РОО «Белорусское казачество».