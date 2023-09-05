Под Витебском из хосписа пропал пенсионер, второй день его не могут найти

ННВ • 05/9/23 14:32 • Здароўе

В Витебске и Витебском районе разыскивают 65-летнего мужчину, который два дня назад ушел из хосписа и пропал.



По данным волонтеров, житель Витебска Иван Шлапаков ушел их хосписа в агрогородке Октябрьская вечером 3 сентября в 20:00. После этого пенсионер пропал и до сих пор о его местоположении ничего не известно.

Покидая хоспис Шлапаков было одет в серый свитер на молнии, черную майку, темные спортивные штаны с белыми лампасами, босоножки.

Рост мужчины 155-160 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы тёмные. Носит бороду и усы. Речь затруднена. Походка медленная (хромает). Лицо из-за болезни жёлтое.

Пропавший Иван Шлапаков нуждается в медицинской помощи! Всех, кто владеет информацией о судьбе пенсионера, просят сообщить в ПСО «Ангел» по телефону +375 (33) 900-7771.