Под Витебском из хосписа пропал пенсионер, второй день его не могут найти
В Витебске и Витебском районе разыскивают 65-летнего мужчину, который два дня назад ушел из хосписа и пропал.
По данным волонтеров, житель Витебска Иван Шлапаков ушел их хосписа в агрогородке Октябрьская вечером 3 сентября в 20:00. После этого пенсионер пропал и до сих пор о его местоположении ничего не известно.
Покидая хоспис Шлапаков было одет в серый свитер на молнии, черную майку, темные спортивные штаны с белыми лампасами, босоножки.
Рост мужчины 155-160 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы тёмные. Носит бороду и усы. Речь затруднена. Походка медленная (хромает). Лицо из-за болезни жёлтое.
Пропавший Иван Шлапаков нуждается в медицинской помощи! Всех, кто владеет информацией о судьбе пенсионера, просят сообщить в ПСО «Ангел» по телефону +375 (33) 900-7771.