Новополоцк собирается расширить трамвайную сеть

Сяржук Серабро • 06/9/23 13:55 • Падзеі

В Новополоцке собираются охватить трамвайным сообщением четыре новых микрорайона города.



Планируется продлить трамвайную линию от остановки «Завод «Измеритель» до 8 микрорайона Новополоцка, и от остановки «Подстанция» до промышленной зоны ОАО «Нафтан» и Новополоцкой ТЭЦ, сообщаетсайт горисполкома.

Ожидается, что этот проект позволит разгрузить трафик на Молодёжной улице и включить в зону доступности многоэтажную застройку микрорайонов №№ 7—10 Новополоцка.

Местные власти считают, что это сделает жизнь населения города лучше и комфортнее. Реализацию проекта развития трамвайной сети Новополоцка планируют осуществлять с привлечением частного капитала через механизм государственно-частного партнёрства. Заинтересованность участия в проекте в качестве потенциального инвестора выразило АО «ТРАНСПРОЕКТ Групп» — это российский бизнес.

Реализация проекта планируется в три этапа, по данным пресс-службы ТРАНСПРОЕКТ Групп:

Продление трамвайной линии на 3,5 километра до 8-го микрорайона, включая строительство рельсового пути, тяговой подстанции, что позволит включить в зону доступности многоэтажную застройку микрорайонов №7, 8, 9, 10 Новополоцка и разгрузить трафик на Молодёжной улице; Продление трамвайной линии на 4,7 километра в сторону промышленной зоны, где расположены ОАО «Нафтан» и Новополоцкая ТЭЦ; В течение срока действия соглашения о партнёрстве, а это примерно 20-25 лет, – модернизация существующего имущества трамвайной сети.

Напомним, что в Витебске три года назад, было ликвидировано трамвайное движение по всей улице Гагарина — существующую там десятилетиями трамвайную сеть демонтировали, расширив проезжую часть для автотранспорта.