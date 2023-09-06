В Новополоцке продадут школу и музей «Хата ў жыцці беларуса». Цена вопроса?

Сяржук Серабро • 06/9/23 13:05 • Эканоміка

Новополоцкий горисполком выставил на торги комплекс зданий средней школы №5, в том числе — деревянное здание этнографического музея «Хата ў жыцці беларуса».



Лот состоит из нескольких зданий и инженерных сетей. В него входят собственно четырехэтажное здание школы общей площадью 5721 квадратных метра, построенное в 1972 году, здание складов площадью около 150 квадратных метров и деревянное бревенчатое здание школьного музея площадью 45,4 квадратных метра, построенное в 1985 году.

Среднюю школу №5 закрыли в 2021 году, ее объединили с СШ №1 Новополоцка, проведя объединение на базе последней. С тех пор комплекс школьных зданий не использовался.

Музей СШ №5 был открыт в 1990 году. В 2000 году, после реэкспозиции он стал называться «Хата ў жыцці беларуса». Этот школьный музей уникален тем, что его экспозиция посвящена исчезнувшим деревням, попавшим под городскую застройку Новополоцка и нефтеперерабатывающих заводов. Также часть музея представляла собой интерьер белорусского крестьянского дома конца XIX – начала XX веков.

При закрытии школы №5 местные власти утверждали, что о закрытии дома-музея «Хата ў жыцці беларуса» речи не идет. Планировалось, некоторые помещения закрытой школы отдадут отделу туризма и краеведения городского Дворца детей и молодежи, которые и будут заботиться о музее.

Судьбу экспозиции этнографического музея «Хата ў жыцці беларуса» «ННВ» установить не удалось — информации о нем нет ни сайт школы №1, ни на сайте Дворца детей и молодежи.

Начальная стоимость комплекса школьных зданий составляет 1 688 530 рублей 55 копеек. Также необходимо будет оплатить расходы на подготовку недвижимости к продаже — 1 859 рублей 92 копейки.