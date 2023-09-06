В Витебске оштрафовали молодого человека, ехавшего на электросамокате по проезжей части

Іван Дзедушкін • 06/9/23 16:08 • Турызм

ГАИ остановила жителя Витебска, катавшегося в Билево на электросамокате по проезжей части.



Инцидент произошел в конце августа, внимание экипажа ГАИ привлек 30-летний мужчина, который около 23:00 ехал на эектросамокате по проезжей части улицы Генерала Ивановского.

Инспекторы остановили витеблянина, он был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 18.20 КоАП, которая предусматривает наложение штрафа от 1 до 3 базовых величин, сообщается областной ГАИ.

Справочно:

Пункт 17.4 ПДД требует при использовании средств персональной мобильности двигаться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии — по тротуару, пешеходной дорожке либо обочине, не создавая препятствий для движения других пешеходов. Выезд на проезжую часть дороги допустим только в крайнем случае – при отсутствии иных мест, элементов дороги для передвижения.