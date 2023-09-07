Капитальный ремонт ждет Витебскую филармонию

Сяржук Серабро • 07/9/23 14:14 • Культура

Этой осенью здание Витебской филармонии ожидает капитальный ремонт.



Открытый конкурс в электронном виде по выбору генерального подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту здания специализированного культурно-просветительного и зрелищного назначения по адресу улица Ленина, дом №69 проводит Управление капитального строительства города Витебска.

Согласно документации закупки, в марте текущего года ООО «ВИРСО» было выполнено обследование технического состояния строительных конструкций здания, построенного в 1957 году. В результате обследования для крыльца установлена III категория технического состояния, для остальных конструкций — II категория.

В ходе капитального ремонта на крыльце собираются демонтировать существующую облицовку и выравнивающие стяжки до уровня существующего бетонного основания, а затем отремонтировать это основание путем подливки бетонном на мелком гравии с армированием металлическими сетками.

Эти работы планируется выполнить в октябре-ноябре, ориентировочная стоимость ремонта составляет 394 544 рубля. Деньги возьмут из бюджета Витебской области.

Справочно:

Здание филармонии было построено в 1957 году на месте дореволюционного городского театра по типовому проекту, архитектором строительства указан некто А. Ефременок, как Дворец культуры промкооперации. Сразу после возведения здание отдали театру имени Якуба Коласа, который размещался там до завершения строительства собственного здания. Владельцы смогли въехать в постройку только в 1965 году.