Под Витебском мотоциклист врезался в сарайчик и перевернулся

Іван Дзедушкін • 07/9/23 11:29 • Здарэнні

Мотоциклист попал в больницу в результате наезда на сарай в одной из деревень под Витебском.



Авария произошла днём 6 сентября в деревне Дрюково Витебского района. По информации ГАИ, 47-летний мужчина, не имеющий водительского удостоверения, управляя мотоциклом «ИЖ Планета» (судя по фото — 4-й модели, — прим. ред.) с коляской при выборе скорости не учел дорожные условия, в результате чего на закруглении дороги съехал в левый по ходу движения кювет, где совершил наезд на хозяйственную постройку и опрокинулся.

В результате этого дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил травмы, пострадавшего мотоциклиста пришлось доставить Витебскую областную клиническую больницу.