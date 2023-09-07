Расходы домашних хозяйств Витебщины за квартал выросли более чем на процент

Сяржук Серабро • 07/9/23 15:15 • Эканоміка

Домашние хозяйства Витебской области сразу же тратят уже 95,9% своих располагаемых ресурсов.



По данным областной статистики за второй квартал 2023 года, располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство в регионе составили 1 855 рублей 20 копеек рубля в месяц. При этом денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1 779 рублей 20 копеек в месяц.

Как видим, расходы хозяйств составляют 95,9% от располагаемых ресурсов, т.е. отложить семья способна всего лишь 76 рублей. В первом квартале 2023 года расходы составляли 94,8% от располагаемых ресурсов хозяйства, в четвертом квартале прошлого года — 94,5%.

При этом 1 267,3 рубля или 71,2% от всех трат приходится на потребительские расходы (ровно на один процентный пункт больше, чем в предыдущем квартал). В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 40,8% (в предыдущем квартале — 41%), на покупку непродовольственных товаров – 32,5% (32%), на оплату услуг – 23,7% (24,1%).

Если в первом квартиле оплата жилищно-коммунальных услуг составляла 5,1% от расходов на услуги, то во втором уже 6,3%.

По-прежнему за чертой бедности находится 5% населения Витебской области — у них среднедушевые располагаемые ресурсы ниже бюджета прожиточного минимума. Этот показатель не меняется уже три квартала подряд.