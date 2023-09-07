В Орше продавали вредную детскую обувь китайского производства

Зоя Машэка • 07/9/23 20:09 • Здароўе

Опасную для детей продукцию выявила Витебская областная инспекция Госстандарта в результате проверки индивидуального предпринимателя в Орше.



Согласно требованиям регламента «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» применение подкладки из искусственной кожи недопустимо в закрытой обуви всех половозрастных групп, а в открытой обуви — для детей ясельной и малодетской группы.

Между тем подкладка из такого материала (несмотря на то, что на упаковке указана натуральная кожа) была обнаружена ряде моделей детских туфлей для школьников торговой марки «B&G», изготовленных «TAIZHOU NINCOS TRADE CO.,LTD» в Китае.

Такой же недостаток был и в туфлях для детей ясельной группы торговой марки «Boys and Girls» того же производителя.

Кроме того тот же предприниматель продавал мужские носки китайского производства с недостоверной информацией о составе сырья: в первом случае вместо 80% хлопка, 15% полиамида и 5% спандекса ткань содержала 98% полиэфира и 2% спандекса, а во втором случае вместо 85% хлопка, 10% полиамида и 5% спандекса — 97% полиэфира и 3% спандекса.

Небезопасная продукция Госстандартом запрещена к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь, проконтролированному субъекту хозяйствования предписано её изъятие (отзыв из обращения). Прекращено действие на территории Республики Беларусь действие документов об оценке соответствия, которыми она сопровождалась, сообщает пресс-служба ведомства.