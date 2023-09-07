В Витебске переименовали 33 остановки общественного транспорта. Узнали, какие

Сяржук Серабро • 07/9/23 12:05 • Падзеі

Решением Витебского горисполкома были переименованы 33 остановочных пункта общественного транспорта в областном центре, еще трем присвоили названия.



Этим документом, который принят еще 8 августа, но опубликован только сегодня остановочным пунктам в городе присваиваются следующие названия:

«Вуліца Янапальская» («Улица Янопольская») – остановочному пункту, расположенному на улице Магистральная за перекрестком с улицей Янопольская; «Вуліца 2-я Магістральная» («Улица 2-я Магистральная») – остановочному пункту, расположенному на улице Магистральная за перекрестком с улицей 2-я Магистральная; «Вуліца Акружная» («Улица Окружная») – остановочному пункту, расположенному на улице Магистральная за перекрестком с улицей Окружная.

Кроме того, целый ряд существовавших ранее остановок получил новые названия:

«База «Хозторг» («База «Хозторг»), расположенный по улице Лазо, и в дальнейшем называть его «Гасгандль» («Хозторг»); «Завод дрэнажных труб» («Завод дренажных труб»), расположенный по улице Гагарина, и в дальнейшем называть его «Вуліца 1-я Керамзітавая» («Улица1-я Керамзитовая»); «Керамзітавы завод» («Керамзитовый завод»), расположенный по улице Гагарина, и в дальнейшем называть его «Кацельня «Паўночная» («Котельная «Северная»); «Пасёлак Білева» («Посёлок Билево»), расположенный в микрорайоне «Черемушки», и в дальнейшем называть его «Вуліца Міхаі́ла Саві́цкага» («Улица Михаила Савицкого»); «УМП-234» («УМП-234»), расположенный по улице Янопольская, и в дальнейшем называть его «Дарожна-эксплуатацыйнае ўпраўленне № 31» («Дорожноэксплуатационное управление № 31»); «Аптэкакіраўніцтва» («Аптекоуправление»), расположенный по Великолукскому тракту, и в дальнейшем называть его «Прадпрыемства «Фармацыя» («Предприятие «Фармация»); «ПМК 25» («ПМК 25»), расположенный по улице 1-я Полярная, и в дальнейшем называть его «Мікрараён «Себяхі» («Микрорайон «Себяхи»); «Вітводбуд» («Витводстрой»), расположенный по улице 1-я Полярная, и в дальнейшем называть его «АТП Меліяводгас» («АТП Мелиоводхоз»); «Вуліца Цітова» («Улица Титова»), расположенный по улице Титова, и в дальнейшем называть его «Мемарыяльны комплекс «5-й полк» («Мемориальный комплекс «5-й полк»); «Свабодная эканамічная зона» («Свободная экономическая зона», остановочный пункт автобусов, троллейбусов), расположенный по улице Петруся Бровки, и в дальнейшем называть его «Сярэдняя школа № 42 імя Д.Ф.Райцава» («Средняя школа № 42 имени Д.Ф.Райцева»); «Мікрараён «Поўдзень-6» («Микрорайон «Юг-6»), расположенный по улице Чкалова, и в дальнейшем называть его «Гандлёвы цэнтр «Чкалаўскі» («Торговый центр «Чкаловский»); «ГБК» («ГСК»), расположенный по Старобабиновичскому тракту, и в дальнейшем называть его «Гаражны кааператыў № 1» («Гаражный кооператив № 1»); «Бульвар» («Бульвар»), расположенный по улице Чкалова, и в дальнейшем называть его «Дзіцячы сад № 112 «Праменьчык» («Детский сад № 112 «Лучик»); «Радзільня» («Роддом»), расположенный на пересечении улицы Чкалова и проспекта Победы, и в дальнейшем называть его «Гарадскі раддом № 2» («Городской роддом № 2»); «Лучаская» («Луческая»), расположенный по улице Воинов-Интернационалистов, и в дальнейшем называть его «Сярэдняя школа № 40 імя М.М. Громава» («Средняя школа № 40 имени М.М. Громова»); «Вуліца Дзімітрава» («Улица Димитрова»), расположенный по улице Генерала Белобородова, и в дальнейшем называть его «Вуліца Генерала Белабародава» («Улица Генерала Белобородова»); «Паварот на мясакамбінат» («Поворот на мясокомбинат»), расположенный на пересечении улицы Заречная и Бешенковичского шоссе, и в дальнейшем называть его «Бешанковіцкая шаша» («Бешенковичское шоссе»); «ДРСУ-52» («ДРСУ-52»), расположенный по Бешенковичскому шоссе, и в дальнейшем называть его «Бешанковіцкая шаша» («Бешенковичское шоссе»); «Паварот на футравы камбінат» («Поворот на меховой комбинат»), расположенный по улице Заречная, и в дальнейшем называть его «Мікрараён «Зялёны гарадок» («Микрорайон «Зелёный городок»); «Школа алімпі́йскага рэзерву» («Школа олимпийского резерва»), расположенный по улице Шмырёва, и в дальнейшем называть его «Вучылішча алімпійскага рэзерву» («Училище олимпийского резерва»); «Вуліца Мінская» («Улица Минская»), расположенный в микрорайоне «Руба», и в дальнейшем называть его «Вуліца Даламітавая» («Улица Доломитовая»); «Білева-3» («Билево-3»), расположенный по улице Актеров Еременко, и в дальнейшем называть его «Магазін «Дыяніс» («Магазин «Дионис»); «Маскоўская» («Московская»), расположенный на пересечении улицы Петруся Бровки и Московского проспекта, и в дальнейшем называть его «Маскоўскі праспект» («Московский проспект»); «Маскоўская» («Московская»), расположенный на территории, прилегающей к зданию по Московскому проспекту, 51А, и в дальнейшем называть его «Следчы камітэт» («Следственный комитет»); «Магістральная» («Магистральная»), расположенный по улице 33-й Армии, и в дальнейшем называть его «Вуліца 33-й Арміі» («Улица 33-й Армии»); «Вуліца 33-й Арміі» («Улица 33-й Армии»), расположенный на пересечении улицы 33-й Армии и улицы Генерала Ивановского, и в дальнейшем называть его «Мікрараён «Білева-3» («Микрорайон «Билево-3»); «Білева-3» («Билево-3»), расположенный на пересечении улицы 33-й Армии и улицы Богатырёва, и в дальнейшем называть его «Дзіцячая амбулаторыя» («Детская амбулатория»); «Вакзал» («Вокзал»), расположенный по улице Космонавтов, и в дальнейшем называть его «Чыгуначны вакзал» («Железнодорожный вокзал»); «Анкабальніца» («Онкобольница»), расположенный по улице Петруся Бровки, и в дальнейшем называть его «Анкалагічны дыспансэр» («Онкологический диспансер»); «Анкадыспансэр» («Онкодиспансер»), расположенный по улице Петруся Бровки, и в дальнейшем называть его «Вуліца Медыцынская» («Улица Медицинская»); «Вуліца Новаастровенская» («Улица Новоостровенская», остановочный пункт трамваев), расположенный по улице Зеленогурская, и в дальнейшем называть его «Вуліца Зеленагурская» («Улица Зеленогурская»); «Свабодная эканамічная зона» («Свободная экономическая зона», остановочный пункт трамваев), расположенный по улице Петруся Бровки, и в дальнейшем называть его «Мікрараён «Нікраполле» («Микрорайон «Никрополье»); «Плошча Леніна» («Площадь Ленина»), расположенный по улице Урицкого, и в дальнейшем называть его «Філармонія» («Филармония»).

Как видим, зачастую переименование остановочных пунктов связано с тем, что уже исчезли предприятия, в честь которых они были названы.