В Витебске переименовали 33 остановки общественного транспорта. Узнали, какие
Решением Витебского горисполкома были переименованы 33 остановочных пункта общественного транспорта в областном центре, еще трем присвоили названия.
Этим документом, который принят еще 8 августа, но опубликован только сегодня остановочным пунктам в городе присваиваются следующие названия:
- «Вуліца Янапальская» («Улица Янопольская») – остановочному пункту, расположенному на улице Магистральная за перекрестком с улицей Янопольская;
- «Вуліца 2-я Магістральная» («Улица 2-я Магистральная») – остановочному пункту, расположенному на улице Магистральная за перекрестком с улицей 2-я Магистральная;
- «Вуліца Акружная» («Улица Окружная») – остановочному пункту, расположенному на улице Магистральная за перекрестком с улицей Окружная.
Кроме того, целый ряд существовавших ранее остановок получил новые названия:
- «База «Хозторг» («База «Хозторг»), расположенный по улице Лазо, и в дальнейшем называть его «Гасгандль» («Хозторг»);
- «Завод дрэнажных труб» («Завод дренажных труб»), расположенный по улице Гагарина, и в дальнейшем называть его «Вуліца 1-я Керамзітавая» («Улица1-я Керамзитовая»);
- «Керамзітавы завод» («Керамзитовый завод»), расположенный по улице Гагарина, и в дальнейшем называть его «Кацельня «Паўночная» («Котельная «Северная»);
- «Пасёлак Білева» («Посёлок Билево»), расположенный в микрорайоне «Черемушки», и в дальнейшем называть его «Вуліца Міхаі́ла Саві́цкага» («Улица Михаила Савицкого»);
- «УМП-234» («УМП-234»), расположенный по улице Янопольская, и в дальнейшем называть его «Дарожна-эксплуатацыйнае ўпраўленне № 31» («Дорожноэксплуатационное управление № 31»);
- «Аптэкакіраўніцтва» («Аптекоуправление»), расположенный по Великолукскому тракту, и в дальнейшем называть его «Прадпрыемства «Фармацыя» («Предприятие «Фармация»);
- «ПМК 25» («ПМК 25»), расположенный по улице 1-я Полярная, и в дальнейшем называть его «Мікрараён «Себяхі» («Микрорайон «Себяхи»);
- «Вітводбуд» («Витводстрой»), расположенный по улице 1-я Полярная, и в дальнейшем называть его «АТП Меліяводгас» («АТП Мелиоводхоз»);
- «Вуліца Цітова» («Улица Титова»), расположенный по улице Титова, и в дальнейшем называть его «Мемарыяльны комплекс «5-й полк» («Мемориальный комплекс «5-й полк»);
- «Свабодная эканамічная зона» («Свободная экономическая зона», остановочный пункт автобусов, троллейбусов), расположенный по улице Петруся Бровки, и в дальнейшем называть его «Сярэдняя школа № 42 імя Д.Ф.Райцава» («Средняя школа № 42 имени Д.Ф.Райцева»);
- «Мікрараён «Поўдзень-6» («Микрорайон «Юг-6»), расположенный по улице Чкалова, и в дальнейшем называть его «Гандлёвы цэнтр «Чкалаўскі» («Торговый центр «Чкаловский»);
- «ГБК» («ГСК»), расположенный по Старобабиновичскому тракту, и в дальнейшем называть его «Гаражны кааператыў № 1» («Гаражный кооператив № 1»);
- «Бульвар» («Бульвар»), расположенный по улице Чкалова, и в дальнейшем называть его «Дзіцячы сад № 112 «Праменьчык» («Детский сад № 112 «Лучик»);
- «Радзільня» («Роддом»), расположенный на пересечении улицы Чкалова и проспекта Победы, и в дальнейшем называть его «Гарадскі раддом № 2» («Городской роддом № 2»);
- «Лучаская» («Луческая»), расположенный по улице Воинов-Интернационалистов, и в дальнейшем называть его «Сярэдняя школа № 40 імя М.М. Громава» («Средняя школа № 40 имени М.М. Громова»);
- «Вуліца Дзімітрава» («Улица Димитрова»), расположенный по улице Генерала Белобородова, и в дальнейшем называть его «Вуліца Генерала Белабародава» («Улица Генерала Белобородова»);
- «Паварот на мясакамбінат» («Поворот на мясокомбинат»), расположенный на пересечении улицы Заречная и Бешенковичского шоссе, и в дальнейшем называть его «Бешанковіцкая шаша» («Бешенковичское шоссе»);
- «ДРСУ-52» («ДРСУ-52»), расположенный по Бешенковичскому шоссе, и в дальнейшем называть его «Бешанковіцкая шаша» («Бешенковичское шоссе»);
- «Паварот на футравы камбінат» («Поворот на меховой комбинат»), расположенный по улице Заречная, и в дальнейшем называть его «Мікрараён «Зялёны гарадок» («Микрорайон «Зелёный городок»);
- «Школа алімпі́йскага рэзерву» («Школа олимпийского резерва»), расположенный по улице Шмырёва, и в дальнейшем называть его «Вучылішча алімпійскага рэзерву» («Училище олимпийского резерва»);
- «Вуліца Мінская» («Улица Минская»), расположенный в микрорайоне «Руба», и в дальнейшем называть его «Вуліца Даламітавая» («Улица Доломитовая»);
- «Білева-3» («Билево-3»), расположенный по улице Актеров Еременко, и в дальнейшем называть его «Магазін «Дыяніс» («Магазин «Дионис»);
- «Маскоўская» («Московская»), расположенный на пересечении улицы Петруся Бровки и Московского проспекта, и в дальнейшем называть его «Маскоўскі праспект» («Московский проспект»);
- «Маскоўская» («Московская»), расположенный на территории, прилегающей к зданию по Московскому проспекту, 51А, и в дальнейшем называть его «Следчы камітэт» («Следственный комитет»);
- «Магістральная» («Магистральная»), расположенный по улице 33-й Армии, и в дальнейшем называть его «Вуліца 33-й Арміі» («Улица 33-й Армии»);
- «Вуліца 33-й Арміі» («Улица 33-й Армии»), расположенный на пересечении улицы 33-й Армии и улицы Генерала Ивановского, и в дальнейшем называть его «Мікрараён «Білева-3» («Микрорайон «Билево-3»);
- «Білева-3» («Билево-3»), расположенный на пересечении улицы 33-й Армии и улицы Богатырёва, и в дальнейшем называть его «Дзіцячая амбулаторыя» («Детская амбулатория»);
- «Вакзал» («Вокзал»), расположенный по улице Космонавтов, и в дальнейшем называть его «Чыгуначны вакзал» («Железнодорожный вокзал»);
- «Анкабальніца» («Онкобольница»), расположенный по улице Петруся Бровки, и в дальнейшем называть его «Анкалагічны дыспансэр» («Онкологический диспансер»);
- «Анкадыспансэр» («Онкодиспансер»), расположенный по улице Петруся Бровки, и в дальнейшем называть его «Вуліца Медыцынская» («Улица Медицинская»);
- «Вуліца Новаастровенская» («Улица Новоостровенская», остановочный пункт трамваев), расположенный по улице Зеленогурская, и в дальнейшем называть его «Вуліца Зеленагурская» («Улица Зеленогурская»);
- «Свабодная эканамічная зона» («Свободная экономическая зона», остановочный пункт трамваев), расположенный по улице Петруся Бровки, и в дальнейшем называть его «Мікрараён «Нікраполле» («Микрорайон «Никрополье»);
- «Плошча Леніна» («Площадь Ленина»), расположенный по улице Урицкого, и в дальнейшем называть его «Філармонія» («Филармония»).
Как видим, зачастую переименование остановочных пунктов связано с тем, что уже исчезли предприятия, в честь которых они были названы.