Байкер пострадал в результате столкновения с легковушкой в Витебске
Вечером 8 сентября в Витебске столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль, пострадал байкер.
По предварительной информации ГАИ, примерно в 17:30 39-летний водитель «Renault», ехавший по улице Гагарина из города, при перестроении влево не убедился в безопасности маневра, не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Kawasaki».
В результате этого неосмотрительного маневра произошло столкновение мотоцикла с легковым автомобилем. При этом 52-летний байкер получил травмы.