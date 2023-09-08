Под Новополоцком в лесу заблудилась 74-летняя пенсионерка

Зоя Машэка • 08/9/23 11:18 • Турызм

7 ноября в лесу возле Новополоцка спасателям пришлось искать потерявшуюся пенсионерку. Случай примечателен тем, что им сообщили номера кварта и выдела лесного массива.



В 14:36 в местное отделение МЧС позвонил мужчина и сказал, что его престарелая мать заблудилась в лесном массиве квартал №71, выдел 26 в Полоцком районе.

Как оказалось, 74-летняя женщина пошла за грибами, увлеклась тихой охотой, а в результате углубилась в лес и потеряла ориентир для выхода. Пенсионерка позвонила сыну, он пытался ее сориентировать и помочь выйти из лесу, но безуспешно.

Пожарные сначала включили сирену своего автомобиля, но женщина на сигнал не вышла. Тогда работники пожарного аварийно-спасательной части №2 Полоцка стали прочесывать лесной массив. Вскоре пенсионерку вывезли на квадроцикле. Медицинская помощь спасенной не потребовалась, сообщается пресс-службой МЧС.