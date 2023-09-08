В разгар грибного сезона ограничили посещение лесов по всей Витебской области

ННВ • 08/9/23 11:46 • Экалогія

Все районы Витебской области ввели ограничения на посещение лесов.



Напомним, что подобные ограничения в Витебской области были сняты 31 августа, а уже всего через три дня такие противопожарные меры начали вводить отдельные районы. К 4 сентября посещение лесов ограничено на все территории Витебской области.

Это еще не запрет, при котором в лес вовсе нельзя заходить — посещение леса все еще разрешено, однако запрещено проезжать по лесным массивам на механическом транспорте. Важно помнить, что разведение костров запрещено в хвойных лесах, молодых насаждениях, поврежденных участках, торфяниках, а также непочищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины местах. Также следует избегать мест с подсохшей травой, чтобы не вызывать возгорание. Необходимо быть внимательными и не оставлять в лесу вещества, пропитанные горючими материалами, так как это может привести к самовозгоранию.

В то же время, если не въезжать в лес на автомобиле или другом транспорте с ДВС, вы по-прежнему можете собирать грибы и ягоды, а также наслаждаться прогулками в лесу.