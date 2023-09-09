Под Витебском «Toyota» врезалась в отбойник, водитель в больнице

Іван Дзедушкін • 09/9/23 16:11 • Здарэнні

На трассе Р-20 в Витебском районе легковушка налетела на отбойник, водителя пришлось госпитализировать.



Авария произошла 8 сентября около 23:30 на 25-м километре автодороги Р-20. 23-летний житель Витебска, управляя автомобилем «Toyota», ехал со стороны Полоцка в направлении областного центра. На закруглении дороги при выборе скорости движения молодой человек не учел дорожные условия, в результате чего его легковушка налетела на правое по ходу движения барьерное ограждение.

В результате дорожно-транспортного происшествия парень получил травмы и был госпитализирован в медучреждение, сообщается областной ГАИ.