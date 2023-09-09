Пожар в профилактории для телят произошел в Толочинском районе. Видео

Зоя Машэка • 09/9/23 15:19 • Здароўе

8 сентября в Толочинском районе произошел пожар в деревянном здании профилактория, где содержались телята.



Профилакторий для телят на территории молочно-товарной фермы «Гречихи» СХФ «Надежино» УП «Толочинский Элеватор-Агро» возле деревни Гречихи загорелся примерно в 14:00.

Работники хозяйства и спасатели эвакуировали из здания 30 телят в возрасте до одного года.

В результате пожара повреждены 10 квадратных метров шиферной крыши и стены профилактория. По предварительной версии пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем, виновное лицо сейчас устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.