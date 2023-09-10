Пенсионер-инвалид полужил сильные ожоги на пожаре в Полоцке. Видео

Зоя Машэка • 10/9/23 15:04 • Здарэнні

В Полоцке произошел пожар в многоэтажном доме, в результате которого пострадал 72-летний мужчина с нарушениями опорно-двигательного аппарата.



Пожар произошел 8 сентября в 17-этажном доме на улице Мира, 6а — горела квартира на втором этаже. Пожарным о возгорании сообщили в 14:56.

К приезду спасателей пожар потушила хозяйка жилища вместе с пришедшим ей на помощь соседом. Пожарные в жилой комнате, где был очаг возгорания, на диване нашли мужчину с сильными ожогами тела. Медработники оказали ему медицинскую помощь, за тем спасатели помогли донести пострадавшего до автомобиля «скорой».

После осмотра бригадой скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом ожогами I-III степени 60% тела 72-летний пенсионер госпитализирован в Полоцкую центральную городскую больницу.

Как выяснилось позже, травмированный — инвалид 1-ой группы по опорно-двигательной системе. На момент происшествия в квартире находился вместе с хозяйкой жилища, которая отчаянно пыталась потушить возгорание самостоятельно, но у нее не получилось. Тогда к ней на помощь подоспел сосед с ведрами, и они справились с огнем до приезда спасателей. В результате пожара повреждено имущество, стены и потолок закопчены.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем при курении, сообщается пресс-службой МЧС.