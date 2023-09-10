За полгода в Витебской области уволили на 6,7 тыс. человек больше, чем приняли на работу

Сяржук Серабро • 10/9/23 16:23 • Эканоміка

На протяжении первого полугодия в Витебской области увольняли больше людей, чем принимали. Разница между количеством трудоустроенных и уволенных иногда колоссальная.



На протяжении всех шести месяцев, по которым опубликована статистика, число уволенных работников превышало количество принятых на работу: самым благополучным был февраль, когда уволили всего на 3,8% больше принятых на работу, самым катастрофическим — апрель, когда уволенных было на 33,2% больше, чем трудоустроенных.

Отметим, что в 2022 году эта разница никогда не превышала 23,9% — рекордным тогда также был апрель.

В апреле этого года организации региона приняли на работу 4989 человек, а уволили на 2480 человек больше — 7469 работников. При этом за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины было уволено только 407 человек.

Всего за полгода в Витебской области было принято на работу 29 853 человека, а уволено при этом 36 549 человек. Таким образом, уволено было на 6696 человек или 18,3 % больше, чем трудоустроено.