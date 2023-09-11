Еще один семейный бизнес из Витебщины КГК подозревает в неуплате крупных сумм налогов

Іван Дзедушкін • 11/9/23 14:34 • Эканоміка

Бизнесвумен из Витебской области недоплатила более миллиона рублей налогов, считает КГК.



Очередной крупный семейный бизнес региона попал в поле зрения Комитата госконтроля — по сдаче в аренду коммерческой и жилой недвижимости. Семье бизнесменов принадлежат 45 объектов недвижимости, в том числе земельные участки, офисы, склады, торговые и подсобные помещения, квартиры, расположенные на территории Витебской, Гомельской и Минской областей

Женщина ведет свой бизнес с 2001 года. На протяжении многих лет она была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и применяла упрощенную систему налогообложения. Однако приобретение новых активов и сдача их в аренду привели к тому, что выручка коммерсантки стала превышать предельный порог, установленный для применения упрощенной системы налогообложения (УСН).

В связи с этим, по версии финансовой милиции, с целью минимизации налогов, по инициативе бизнесвумен начиная с 2014 года поэтапно в качестве предпринимателей (ИП) были зарегистрированы ее ближайшие родственники (муж и его брат, а также сыновья) — для того, чтобы разделить между ними выручку по договорам дарения распределялись объекты.

Как отмечается в пресс-релизе, сдачу в аренду объектов недвижимости осуществляла даже швейная мастерская, которая также принадлежит данной семье. Через ее реквизиты оформлялись сделки по аренде. Причина все та же – искусственное разделение объектов недвижимости и полученной от их сдачи в аренду выручки.

В результате применения противоправной схемы владелица бизнеса уклонилась от уплаты налогов на сумму более 1 000 000 рублей, утверждают в КГК.

Управлением Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области по данному факту возбуждено уголовное дело.

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Напомним, что несколькими днями ранее сообщалось о другом семейном бизнесе, который также занимался сдачей недвижимости в аренду, там фигурирует неуплата уже 2 500 000 рублей.