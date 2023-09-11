Под Витебском ищут пропавшего пожилого мужчину, он мог заблудиться в лесу

ННВ • 11/9/23 14:57 • Турызм

В Витебском районе ищут пропавшего 60-летнего жителя деревни Слобода Петра Смирнова.



По данным волонтеров мужчина ушел из дома 8 сентября в 10:00, мог отправиться в лес. При этом он был одет в камуфляжную крутку, рубашку, штаны, обут в сапоги, на голове кепка.

На вид мужчина ростом 175 сантиметров, спортивного телосложения, волосы тёмные. Особые приметы: на лице родинка.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Петра Смирнова, просят сообщить: ПСО “Ангел” г.Витебск +375(33)900-7771.

В сводке МЧС за прошедшие сутки сообщалось о том, что 10 сентября в 14:03 поступило сообщение о пропавшем 7 сентября в лесном массиве возле деревни Слобода Витебского района пенсионере 1966 года рождения. Для поисковых работ были задействованы 5 единиц техники и 10 человек, из них 4 единицы техники и 7 работников МЧС. Пропавший мужчина не обнаружен, поиски продолжены сегодня.

Дата исчезновения и возраст немного отличаются, но, скорее всего, речь идет об одном и том же человеке.