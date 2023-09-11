Школьник на велосипеде попал под машину в Новополоцке, он в больнице
11 сентября в Новополоцке легковушка сбила 11-летнего мальчика, катавшегося на велосипеде.
По предварительной информации ГАИ, 39-летний водитель автомобиля «Lada», выезжая с прилегающей к дому №153 на Молодежной улице территории, не предоставил преимущество в движении 11-летнему велосипедисту, который пересекал проезжую часть по велосипедной дорожке и совершил на него наезд.
В результате наезда школьник получил травмы и его пришлось госпитализировать. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.