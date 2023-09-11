Школьник на велосипеде попал под машину в Новополоцке, он в больнице

Іван Дзедушкін • 11/9/23 21:03 • Здарэнні

11 сентября в Новополоцке легковушка сбила 11-летнего мальчика, катавшегося на велосипеде.



По предварительной информации ГАИ, 39-летний водитель автомобиля «Lada», выезжая с прилегающей к дому №153 на Молодежной улице территории, не предоставил преимущество в движении 11-летнему велосипедисту, который пересекал проезжую часть по велосипедной дорожке и совершил на него наезд.

В результате наезда школьник получил травмы и его пришлось госпитализировать. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.